В Иссе мужчина на глазах у детей замучил кота за кусок колбасы

По данным пресс-службы областной прокуратуры, 5 мая мужчина разозлился из-за того, что кот стащил кусок колбасы. Рассвирепевший житель на глазах у четырех детей поймал животное и несколько раз ударил его. Кот скончался.

Суд назначил мужчине назначил наказание в виде исправительных работ на семь месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 10%.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».