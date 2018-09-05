В Иссе мужчина на глазах у детей замучил кота за кусок колбасы

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05 сентября 2018, 16:38Происшествия
Житель поселка Исса Пензенской области получил срок за жестокое обращение с животным.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, 5 мая мужчина разозлился из-за того, что кот стащил кусок колбасы. Рассвирепевший житель на глазах у четырех детей поймал животное и несколько раз ударил его. Кот скончался.
Суд назначил мужчине назначил наказание в виде исправительных работ на семь месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 10%.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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