29 августа 2018, 17:37Происшествия

В Иссе девушке-пекарю оторвало руку на производстве

В Пензенской области молодая сотрудница предприятия получила травму на производстве. По факту нарушения правил охраны труда возбудили уголовное дело.

24-летняя женщина работает пекарем на одном из предприятий Иссы. Установлено, что 30 июля она очищала камеру бункера тестоделительной машины от остатков теста. В процессе работы левая рука работницы застряла между шнеками, девушка не смогла ее освободить, и конечность оторвалась.

«Происшествие стало возможным из-за ненадлежащей организации системы охраны труда на предприятии», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пензенской области.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1251546/

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