В Иссе девушке-пекарю оторвало руку на производстве

В Пензенской области молодая сотрудница предприятия получила травму на производстве. По факту нарушения правил охраны труда возбудили уголовное дело.

24-летняя женщина работает пекарем на одном из предприятий Иссы. Установлено, что 30 июля она очищала камеру бункера тестоделительной машины от остатков теста. В процессе работы левая рука работницы застряла между шнеками, девушка не смогла ее освободить, и конечность оторвалась.

«Происшествие стало возможным из-за ненадлежащей организации системы охраны труда на предприятии», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пензенской области.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».