22 июля 2019, 13:01Общество

В Иркутскую область доставили гуманитарную помощь из Пензы

В города Тайшета и Тулун прибыл грузовой автомобиль с гуманитарной помощью из Пензы. Он преодолел 4600 километров до пункта назначения, его встретили представители иркутского регионального отделения партии «Единая Россия».

В посылке - мука высшего сорта, сахар, кондитерские и макаронные изделия, гречневая крупа и питьевая вода, а также обои, необходимые для ремонта в пострадавших домах.

Благодарность высказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол в телефонном разговоре с председателем регионального Законодательного Собрания Валерием Лидиным.

«Очень важно протягивать руку помощи ближним. Надеемся, что Иркутской области удастся оправиться от таких серьезных последствий за минимальные сроки», - сказал Валерий Лидин.

«Груз, прибывший, из Пензы на сегодняшний день очень востребован для жителей пострадавших районов. Уже с завтрашнего дня волонтеры распределят его по многодетным и остронуждающимся семьям», - рассказала исполнительный секретарь тайшетского местного исполнительного комитета партии Ксения Бирюкова.

Напомним, в Иркутской области затопило 83 населенных пункта в шести районах. Всего в области было подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживали около 32,7 тысячи человек, в том числе - 4050 детей. В результате наводнения пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.

Общество
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Источник фотографии: https://penza.er.ru/news/2019/7/22/v-tajshet-i-tulun-prishla-gumanitarnaya-pomosh-iz-penzy/

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