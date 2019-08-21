В Индерке сбили ребенка на велосипеде

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21 августа 2019, 16:38Происшествия
В селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области легковой автомобиль сбил ребенка на велосипеде.penza-press.ru
По информации пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла 20 августа в 16 часов напротив дома №260 по ул. Кооперативной. «ВАЗ-21074» под управлением 22-летнего водителя сбил юную велосипедистку.
В результате девочку госпитализировали с травмами. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в управлении сообщали об аварии в Пензе с участием велосипедиста, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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