В играх «Сурский рубеж» принимают участие свыше 200 школьников

Свыше 200 школьников со всей области стали участниками первой военно-спортивной игры «Сурский рубеж» (0+), которая стартовала на базе детского оздоровительного лагеря «Юность». С первого дня ребят ждала насыщенная программа состязаний.

Чтобы выполнить норматив разборки автомата Калашникова на «отлично», нужно уложиться в 15 секунд. У неподготовленного человека вряд ли получится справиться с заданием, но школьники, участвующие в военно-спортивной игре «Сурский рубеж», - не из их числа. На соревнования заявились 33 команды - по одной от муниципальных образований области и четыре из Пензы. Каждая состоит из восьми участников, из которых, как минимум, две девочки. Эльвира Ахметова защищает честь команды.

«Стараюсь принимать участие во всех соревнованиях. Также самостоятельно занимаюсь, бегаю. На губернаторские эстафеты всегда отбиралась», - сказала она.

Игры включают в себя девять этапов. Самый масштабный - разведывательный рейд. Его нужно пройти за максимально короткое время и при этом быстро переключаться с одного вида деятельности на другой.

«Данный этап максимально насыщен различными блоками, где проявляется командная ловкость, взаимовыручка, сила и точность участников. Здесь и стрельба, и переноска груза на определенное расстояние, умение оказать доврачебную помощь, правильно и безопасно транспортировать пострадавшего», - рассказал главный судья игр Вячеслав Старшев.

Состязания «Сурский рубеж» продлятся до 20 сентября. В этот день объявят победителя и призеров. Команда, набравшая наибольшее количество очков, получит сертификат на сумму в 500 тысяч рублей и возможность представить регион на всероссийских военно-спортивных играх «Победа» (0+).