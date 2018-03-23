В ИА «Пенза-Пресс» рассказали, как приготовить дома бургер

Журналисты информационного агентства «Пенза-Пресс» рассказали читателям, как приготовить в домашних условиях бургер. Этому был посвящен очередной мастер-класс. Среди ингредиентов нет ничего экзотического, а среди тонкостей - размеры котлеты и способ приготовления специального соуса.

Популярное блюдо, ради которого не обязательно выбираться из дома, а достаточно сходить в магазин за нужными ингредиентами - герой очередного кулинарного мастер-класса от ИА «Пенза-Пресс».

Для бургера потребуются: свиной фарш, булочки с кунжутом, паприка, кетчуп, салатный лист, малосольные огурцы, вместо них можно использовать корнишоны, а также помидоры, репчатый лук, чеснок, плавленый сыр, соевой соус, рисовой или яблочный уксус, немного воды и сахар. Первый этап - приготовление соуса. Для этого нужно мелко нарезать лук и чеснок, перемешать их и эту смесь поджарить на сковороде до золотистого цвета. Добавить паприку, кетчуп и воду и оставить ненадолго на огне. Полученный соус готовится, можно заняться самым главным - котлетами.

Совет кулинарного мастера Анны Балашовой - делать диаметр котлеты на четверть больше булки. Это сделает бургер аппетитнее на вид. При этом стоит учитывать, что во время приготовления мясо слегка ужарится. После того, как котлеты последовательно отправляются на сковороду, нужно нарезать остальные ингредиенты: булочки, помидоры, малосольные огурцы и лук. Затем можно приступать к последовательной сборке бургера.

Для последовательности остальных ингредиентов строгого шаблона не существует. По желанию можно положить даже несколько котлет и квадратиков сыра. Но все же, кроме котлеты и сыра, стоит обязательно положить листья салата, помидор, лук, малосольные огурцы и прикрыть это сверху второй половиной булки. Блюдо можно украсить листьями салата.

Подробный мастер-класс с фото - скоро на сайте ИА «Пенза-Пресс».