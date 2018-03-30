В ИА «Пенза-Пресс» рассказали, как оригинально украсить яйцо

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01 апреля 2018, 13:39Общество
8 апреля православные верующие будут праздновать Пасху. Одна из главных традиций религиозного праздника - покраска яиц. Теперь их красят не только в красный, но и во все возможные цвета. Кроме того, производители предлагают множество способов декорирования. Корреспонденты информационного агентства «Пенза-Пресс» в преддверие праздника рассказали, как превратить обычное яйцо в персонажа известного мультфильма.
Пасху без разноцветных яиц представить невозможно. Превращать обычные белые яйца в маленькие произведения искусства - любимое занятие многих малышей. Информационное агентство «Пенза-Пресс» знает, как сделать из вареного яйца миньона - желтого персонажа из популярного мультика.
«Мы решили делать именно миньонов, потому что, во-первых - это просто, во-вторых - это популярный сейчас мультфильм, все дети знают и любят этих персонажей. Приятно будет получить в подарок яйцо, которое ребенок раскрасил сам или с помощью родителей», - рассказала корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова.
Набор инструментов - минимальный, он наверняка найдется в каждом доме. Понадобятся два красителя, желтый и синий, маркер черного цвета и игрушечные глаза. Они продаются в магазинах для рукоделия. Белые яйца нужно поочередно опустить в желтую, а затем в синюю краску. Когда яйца высохнут, приклеить глазки и маркером дорисовать детали одежды.
«Пасха - это семейный праздник. Мы хорошо провели время с ребенком и подготовились к ней, считаю, что важно делать все вместе», - добавила Надежда Саченкова.
Сделать одного персонажа из обычного куриного яйца можно примерно за десять минут. Отряд маленьких миньонов будет готов меньше, чем за час. Но главное - бесценные минуты, проведенные рядом с близкими за интересным занятием.
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