29 января 2017, 14:55Общество В ИА «Пенза-Пресс» прошел мастер-класс для начинающих фотографов Пензенцам рассказали, как научиться делать красивые фотографии. В информационном агенстве «Пенза-Пресс» прошел мастер-класс по фотографии для новичков. В тонкости процесса создания фотопортретов читателей посвятил пензенский фотограф Никита Гришин.

«Фотография приносит мне огромное удовольствие. Она заставляет меня посещать новые места, знакомится с новыми людьми, открывать для себя что-то новое.Ну и самореализовываться, конечно», - рассказал Никита Гришин.

Фотограф подробно рассказал об устройстве фотоаппарата и основных параметрах съемки, которые должен знать новичок. Разобрав техническую сторону процесса, фотограф отдельно остановился на творческой составляющей. В частности, рассказал о том, какие художественные приемы помогут сделать снимок интересным и необычным.



Не обошлось и без практики - мастер-класс завершился портретной фотосъемкой.

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