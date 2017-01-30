30 января 2017, 18:48Общество В ИА «Пенза-Пресс» прошел брифинг об опасности диет Чем опасны строгие диеты? На онлайн-брифинге информагентства «Пенза-Пресс» специалисты рассказали о психических расстройствах, которые могут развиться при похудении.

Медики встревожены, стремление похудеть к лету все чаще становится опасным. Подтверждение тому - огромное количество видеозаписей в интернете. Нервная анорексия и булимия, компульсивное переедание - эти страшные и уже для многих знакомые психические расстройства - результат нарушения пищевого поведения.



«Члены семьи, близкие, либо посторонние люди высказываются в адрес внешнего вида, фигуры, вкусовых привычек, тем самым оказывают давление. Это могут быть особенности личности подростка - мнительность, тревожность, впечатлительность», - отметила врач-психотерапевт Пензенской областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова Юлия Попова.

На онлайн-брифинге информагентства «Пенза-Пресс» медики рассказали, в чем особенность каждого из психических расстройств, и когда стоит бить тревогу. Так, анорексией обычно страдают подростки от 12 до 17 лет, булимией - с 25 до 30. Больного анорексией видно, как правило, сразу - его масса тела ниже нормы на 15%. С булимией сложнее, вес - не всегда показатель. Здесь нужно смотреть на поведение и привычки.

«Бесконтрольное употребление большого количества пищи, использование различных методов, направленных на освобождение кишечника, на снижение массы тела: прием слабительных средств, мочегонных средств. Вызывание рвоты, голодание, диеты, чрезмерные физнагрузки», - перечислила возможные признаки заболевания Юлия Попова.



Многие добиваются идеального тела с помощью новомодных диет. Правда, их часто подменяют однообразным и ограниченным питанием. По мнению диетолога Дины Туишевой, нужно просто контролировать объемы съеденной пищи, калорийность и следить за тем, чтобы питание было сбалансированным. К популярным разгрузочным дням тоже нужно подходить с умом.

«Снижается нагрузка на печень, на выделительную систему организма, но если вы в системе не придерживаетесь более или менее здорового питания, то особой пользы от разгрузочных дней не будет», - сказала главный внештатный специалист-диетолог Пензенской области Дина Туишева.



Приводить фигуру в порядок специалисты советуют с помощью правильного питания и умеренных физических нагрузок.

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