В ИА «Пенза-Пресс» приготовили экзотическое варенье на зиму

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27 августа 2018, 19:21Общество
Конец лета - самое время делать заготовки на зиму. В информагентстве «Пенза-Пресс» считают, что готовить традиционное варенье из клубники или смородины - банально, а вот из инжира и дыни очень - необычно и интересно. Этому и был посвящен их кулинарный мастер-класс.
Небольшая дыня, три инжира, полкиллограма сахара, одна чайная ложка лимонной кислоты и полтора литра воды. Вот весь список ингредиентов, который понадобится для приготовления необычного для многих домохозяек варенья. Традиционный кулинарный мастер-класс для читателей сайта «Пенза-Пресс» провела корреспондент информагентства Анна Балашова.
«Рецепт прост. Главное - это вкусно и полезно, думаю, что все оценят», - сказала она.
В первую очередь, нужно налить воду в кастрюлю, добавить туда сахар, поставить на огонь и слегка помешивая, довести до кипения.
Пока содержимое кастрюли не закипело, Анна положила на разделочную доску инжир и аккуратно разрезала каждый плод на четыре части. После чего взялась за дыню.
Далее нарезанные фрукты отправились в стерилизованную банку. Как следует утрамбовав содержимое в емкость, получившуюся кашицу необходимо залить горячим сиропом и закрыть крышкой.
Полный рецепт приготовления экзотического варенья из дыни и инжира ищите на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс» в разделе «Мастер-классы».
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