В ИА «Пенза-Пресс» объявили победителей фотоконкурса

На сайте информационного агентства «Пенза-Пресс» подвели итоги фотоконкурса, который стартовал 18 марта. Жители Пензенской области присылали селфи с избирательных участков, к акции присоединились почти 230 человек. Троим победителям вручили главные призы, а еще нескольким счастливчикам достались видеорегистраторы, зарядные устройства, билеты в кино и другие приятные подарки.

ИА «Пенза-Пресс» снова раздавало подарки. На этот раз - за селфи. 18 марта пензенцы делали фотографии на избирательных участках. Те, кто загрузил их в социальные или загрузили в специальную форму на сайте информагентства, получили шанс выиграть ценные призы.

«С минуты на минуту мы начинаем прямую трансляцию и уже скоро узнаем главных победителей. Напоминаю призы: Sony PS4, часы Apple Watch и смартфон», - сказала менеджер по PR и рекламе информационного агентства «Пенза-Пресс» Ксения Козырь.

Всем участникам конкурса присвоили индивидуальные номера. Возможность получить подарок была у каждого, ведь победителя определили с помощью генератора случайных чисел. Прямая трансляция розыгрыша прошла на видеохостинге YouTube. Призы нашли счастливчиков за считанные секунды. Самый главный подарок, игровая консоль, достался Антону Толову.

На выигрыш в конкурсе пензенец даже не надеялся, сделал фото и сразу же забыл о нем. По его мнению, неожиданное везение - это награда за бескорыстные добрые поступки, которые он совершил за свою жизнь. Правда, наслаждаться выигрышем долго Антон не планирует.

«Первый раз в жизни что-то выиграл. Безумно счастлив, и, понимая, что мне уже 30 с лишним лет и я уже взрослый, чтобы играть, подарю приставку племяннику Александру. Ему шесть лет, он давно об этом мечтает, просит на день рождения», - рассказал Антон Толов.

Смартфон достался Татьяне Щукиной. Мама двоих детей тоже не планирует оставлять выигрыш себе, а неожиданный подарок воспринимает как награду.

«Фотографию сделала случайно, просто после голосования ждала в школе детей. Вспомнила, что где-то видела информацию о конкурсе, правда забывала, какой хештег нужен», - сказала она.

А вот Таисия Юсупова планирует пользоваться умными часами Apple Watch самостоятельно. Женщина уже не в первый раз выигрывает в конкурсах.

«Как-то зашли в мебельный магазин, там проводился конкурс и почему-то тоже часы. Везет мне, наверно, на них», - рассказала победительница конкурса Таисия Юсупова.



Также среди читателей «Пенза-Пресс» разыграли и другие призы: видеорегистраторы, портативное зарядное устройство, билеты на концерты. Пензенцы прислали на конкурс информагентства более 200 фотографий. Следите за новостями на сайте, чтобы не пропустить новые розыгрыши ценных подарков.