В худшколах могут ввести мастер-классы пензенских живописцев

Возможность открыть зал экспозиции для творческих работ в Сердобске появилась после проведенной реконструкции здания. Местная школа живописи для детей известна выпускниками, продолжившими художественное образование в Пензе и других российских городах. В настоящее время здесь открыта выставка (0+) художника-уроженца Сердобска Алексея Головченко, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Иван Белозерцев положительно оценил уровень подготовки воспитанников школы, призвал давать им больше возможностей для демонстрации своих работ.

«Творческой личности для развития необходим отклик: артисту – сцена и зритель, художнику – выставочный павильон и его посетители. Во время проведения массовых городских мероприятий надо выставлять работы учеников художественной школы. Это будет интересно жителям, и ребята получат возможность зрительского отзыва на свое творчество, это важно для их дальнейшего роста.

Лучшие работы могут быть приобретены и выставлены в администрации города, детских садах, школах, других учреждениях. Пусть это будут небольшие суммы – 300, 500 рублей. Но это будет и своего рода мотивация для юных художников, даст ощущение востребованности их творчества», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев предложил также организовать мастер-классы пензенских живописцев для учеников районных школ изобразительного искусства. Это, по словам главы региона, поможет усовершенствовать навыки юных художников, придаст новый импульс их творческой деятельности, пишет ИА «Пенза-Пресс».