В худшколах могут ввести мастер-классы пензенских живописцев

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13 апреля 2018, 13:04Культура
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил выставочный зал и учебные аудитории детской художественной школы города Сердобска.
Возможность открыть зал экспозиции для творческих работ в Сердобске появилась после проведенной реконструкции здания. Местная школа живописи для детей известна выпускниками, продолжившими художественное образование в Пензе и других российских городах. В настоящее время здесь открыта выставка (0+) художника-уроженца Сердобска Алексея Головченко, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Иван Белозерцев положительно оценил уровень подготовки воспитанников школы, призвал давать им больше возможностей для демонстрации своих работ.
«Творческой личности для развития необходим отклик: артисту – сцена и зритель, художнику – выставочный павильон и его посетители. Во время проведения массовых городских мероприятий надо выставлять работы учеников художественной школы. Это будет интересно жителям, и ребята получат возможность зрительского отзыва на свое творчество, это важно для их дальнейшего роста.
Лучшие работы могут быть приобретены и выставлены в администрации города, детских садах, школах, других учреждениях. Пусть это будут небольшие суммы – 300, 500 рублей. Но это будет и своего рода мотивация для юных художников, даст ощущение востребованности их творчества», - отметил губернатор.
Иван Белозерцев предложил также организовать мастер-классы пензенских живописцев для учеников районных школ изобразительного искусства. Это, по словам главы региона, поможет усовершенствовать навыки юных художников, придаст новый импульс их творческой деятельности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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