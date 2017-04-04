04 апреля 2017, 18:01Общество В храмах Пензы прошли панихиды по погибшим в Санкт-Петербурге С 4 апреля в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур. Панихиды по погибшим в результате взрыва в вагоне метро питерской подземки проходят по всей стране, в том числе – и в Пензе.

Заупокойные литии по жертвам теракта отслужили в храмах. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, клирики и верующие Пензенской епархии выражают соболезнования семьям погибших в теракте.

«Это скорбь всей страны, и город Пенза - не исключение. Хоть и не было пензенцев, которые там пострадали, тем не менее, это православные христиане, наши сограждане», - сказал ключарь Спасского кафедрального собора Максим Зорин.

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