17 апреля 2017, 14:44Общество В храмах Пензы прошли обеды для малообеспеченных семей Днем в Светлое Христово Воскресение в 14 храмах Пензы прошли благотворительные обеды. По спискам, предоставленным городской социальной службой, на трапезу пригласили около 500 человек из социально незащищенных семей.

Картофельное пюре с котлетой, салат, колбаса, сыр, конфеты - Великий пост закончился, поэтому в меню включили все то, что нельзя было вкушать последние семь недель. Конечно, обед не обошелся без крашеных яиц, куличей и пасхи.

«Церковь малообеспеченных людей никогда не оставит. Мы всегда с ними, мы всегда рядом и они могут в любой момент обратиться за помощью, как за духовной, так и за телесной», - сказал руководитель молодежного общества храма Петра и Павла Егор Алексеев.



«В великий день нашей истории на Пасху мы приглашаем этих людей, кормим их. Ежегодно по программе всех желающих провожаем на колокольню и звоном прославляем Господа нашего Иисуса Христа», - рассказала социальный работник храма Петра и Павла Елена Ермакова.

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