В Хакасии возбудили дело после ЧП с пензенскими туристами

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30 июля 2018, 17:06Происшествия
В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при сплаве по реке Она. На борту катамарана были туристы из Москвы и Пензы.
На организатора сплава по реке, во время которого перевернулся катамаран с туристами, завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«В ходе проверки установлено, что организатор, имея допуск прохождения сплавов по горным рекам третьей категории сложности, организовал сплав группы туристов в состав которой, кроме прочих, входили две женщины и двое несовершеннолетних юношей 15 и 16 лет, не имеющих соответствующих допусков, по маршруту четвертой категории сложности. При прохождении одного из порогов, участники группы не справились с управлением катамараном, допустив его перевертывание. В результате одна из женщин утонула», - сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.
Напомним, всего на борту катамаран было шестеро: четверо туристов из Пензы, двое - из Москвы. Одна из женщин до сих пор числится пропавшей без вести.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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