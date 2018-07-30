В Хакасии возбудили дело после ЧП с пензенскими туристами

В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при сплаве по реке Она. На борту катамарана были туристы из Москвы и Пензы.

На организатора сплава по реке, во время которого перевернулся катамаран с туристами, завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«В ходе проверки установлено, что организатор, имея допуск прохождения сплавов по горным рекам третьей категории сложности, организовал сплав группы туристов в состав которой, кроме прочих, входили две женщины и двое несовершеннолетних юношей 15 и 16 лет, не имеющих соответствующих допусков, по маршруту четвертой категории сложности. При прохождении одного из порогов, участники группы не справились с управлением катамараном, допустив его перевертывание. В результате одна из женщин утонула», - сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Напомним, всего на борту катамаран было шестеро: четверо туристов из Пензы, двое - из Москвы. Одна из женщин до сих пор числится пропавшей без вести.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».