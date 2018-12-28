Пензенцам вручили госнаграды и премии губернатора

Отличившиеся работники культуры, промышленники, врачи, представители власти, специалисты из сферы образования, журналистики и спорта принимали слова благодарности в свой адрес. В Губернаторском доме состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, благодарностей и премий губернатора Пензенской области.

Музыканты еще до начала торжественной части старательно создавали атмосферу праздника в зале. Получение государственной награды - знаковое событие в жизни. Глава региона лично поздравил отличившихся.

«В 2018 году вы много трудились и работали, чтобы область была более узнаваема и в России, и в мире. Огромное спасибо за это», - сказал губернатор .

В списке награжденных - деятели культуры, спорта, образования, социальной сферы и представители власти. Первый зампред областного правительства Лариса Рябихина указом президента отмечена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Благодарность главы государства получила и учитель начальных классов из Заречного Елена Карпушкина. Почти за 30 лет трудового стажа она воспитала не одно поколение мальчишек и девчонок.

«Работа педагога требует самоотдачи, поэтому мой рабочий день начинается с 7.30 и заканчивается около 22.00. Стараюсь не только обучить детей, но и воспитать», - рассказала она.

В этот день почетных званий, знаков и благодарностей президента Российской Федерации были удостоены шесть человек. Еще свыше 40 жителей региона получили награды губернатора. Виктор Кувайцев, Светлана Пинишина, Юрий Орлов были награждены медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью». За выдающиеся достижения в сфере средств массовой информации дипломом и премией была отмечена корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова. Высокая оценка была дана ее спецпроекту - виртуальным экскурсиям.

«Получила хороший отклик от читателей, поэтому решили не останавливаться. Впоследствии вышло много материалов, в том числе - были в аэропорте, Гидрометцентре и правительстве Пензенской области. Думаю, что проект продолжит развиваться», - сказала она.

Редакцией года был назван коллектив авторских и тематических программ телерадиокомпании «Экспресс». На его счету - серия программ, приуроченная к фестивалю «МаскерадЪ», (16+) «Большая губерния» (12+). На следующий год уже запланирован ряд новых проектов.

«Будет обновленное «Утро на Экспрессе» (12+), вы будете приятно удивлены новому формату, можно сказать, что такого нет в РФ, но есть в мире. Продолжатся новые проекты - «Концертник» (16+), а также ремейк «Одноклассников» (16+). Возможно, нас ждут программы и реалити-шоу в музыкальном формате, пока это секрет», - рассказал редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.

В заключение торжественной церемонии Иван Белозерцев поздравил всех с наступающим праздником и пожелал не останавливаться на достигнутом.