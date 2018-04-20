В пензенском губернаторском доме открылась выставка Александра Орловского

В губернаторском доме открылась выставка из запасников государственного музея имени Пушкина (0+). На ней представлены рисунки и литографии Александра Орловского - одного из самых популярных бытописателей золотого века, современника Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Чтобы подчеркнуть эту связь и передать дух эпохи организаторы выставки показали пензенским зрителям спектакль.

Постановка государственного музея имени Пушкина рассказывает о душевном опыте лермонтовского сверхгероя, в центре этих объединенных отрывков из «Демона» (16+), «Маскарада» (16+) и «Героя нашего времени» (16+) - человек без маски.

Моральные вопросы остаются со зрителем и переходят в выставочные залы губернаторского дома. Там собраны работы современника Лермонтова и Пушкина - Александра Орловского, польско-русского художника, также по-своему певца бурного Кавказа и блистательного Петербурга.

«Главное - его «летучее» перо, карандаш, отобразили Россию того периода. Благодаря популярности его произведений, литографий, гуаши, вся Европа смогла узнать, как выглядели народы Кавказа и самые разные, многочисленные народы той эпохи», - рассказал директор Государственного музея им Пушкина Евгений Богатырев.

Для губернаторского дома - это уникальный случай сотрудничества с государственным музеем имени Пушкина. Идея подобной выставки родилась при посредничестве музея Тарханы. То, насколько на картинах ярок пыл битв - вполне объяснимо. Автор Александр Орловский сам был участником восстаний и военных походов, позднее, переехав в Российскую Империю, познакомился с высшим петербургским обществом. Выставка из 60 работ заняла три зала.

«В каждом зале есть его автопортрет, все совершенно разные. Он жил в мраморном дворце в Петербурге у великого князя Константина, тот сдавал ему апартаменты, в общем, крайне интересная личность», - сказал директор пензенской картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.

Полные мельчайших деталей восточные картины, воинские баталии, повседневность и карикатуры на своих современников. В зале - предметы жизни того времени. В Пензе литографии Александра Орловского пробудут месяц. Затем они отправятся в Татарстан. В пензенской областной картинной галерее надеются, что это не последний совместный проект.