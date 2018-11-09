В Губернаторском доме выставили работы Горюшкина-Сорокопудова

Его работы хранятся во многих крупных музеях страны, включая государственную Третьяковскую галерею. Но самым богатым фондом из 200 произведений Горюшкина-Сорокопудова может похвастаться только пензенская картинная галерея. Он возглавлял ее на протяжении пяти лет в военное время, а также преподавал в художественном училище. К 145-летию живописца, графика и педагога в Губернаторском доме открылась ретроспективная выставка «Река времен» (6+).

Даже самый непритязательный зритель без труда угадает в каждой работе настроение автора. Художник Иван Горюшкин-Сорокопудов, без сомнения, имел пристрастие к портретам, особенно женским.

«Это необычная выставка. Все организаторы имеют в одежде элементы красного, потому что это любимые цветовые пятная Ивана Горюшкина-Сорокопудова, он их вставлял в произведения, чтобы усилить впечатление», - рассказал директор Пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Коллекционер Александр Сычев сфотографировал каждый экспонат, чтобы уже дома разглядеть все детали. Картины достали из запасников, поэтому публика их видит впервые за многие десятилетия. Всего же в пензенской картинной галерее хранится свыше 200 произведений мастера.

«Есть иллюстрированные художником учебники истории, где изображалась старинная Русь, все раздолье русское. Картины, представленные на выставке, очень красивые», - отметил он.

Свое вдохновение художник черпал из культуры средневековой Руси. Его кисть запомнила выразительные типажи и характеры, житейскую обстановку. В Пензу Горюшкин-Сорокопудов прибыл в 1908 году, будучи любимым учеником Репина. Тогда же начал преподавать в художественном училище. В областном архиве хранятся личные фотографии мастера, грамоты, переписка с фронтовиками, даже с самим маршалом Жуковым, и уникальные рукописи.

«В пензенском художественном училище хранятся «Мои грустные воспоминания революционного периода» (12+). Этот документ уникален тем, что рассказывает о нелегкой борьбе, которую автору пришлось вести с новыми течениями советского искусства», - рассказал главный методист Государственного архива Пензенской области Максим Буряков.

60 живописных и графических работ Горюшкина-Сорокопудова, а также его учеников можно будет увидеть в выставочных залах пензенской картинной галереи до конца 2018 года.