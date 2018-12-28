29 декабря 2018, 11:34Общество

В Губернаторской елке приняли участие 500 маленьких пензенцев

В пензенском областном драмтеатре состоялась традиционная новогодняя Губернаторская елка.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в празднике приняли участие 500 ребят: детей-сирот, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей, отличников учебы из всех районов Пензенской области.

Для ребят подготовили представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и героев мультфильма «Бременские музыканты». Для них организовали веселые конкурсы и викторины. Артисты театра представили спектакль «Бременские музыканты» (0+).

Каждый ребенок получил сладкий подарок от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://minobr-penza.ru/news/2479/

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