В Грабово водитель на иномарке влетел в столб - соцсети

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23 апреля 2019, 11:02Происшествия
Пользователи в Сети сообщили об аварии в селе Грабово Пензенской области.
ДТП произошло около пяти часов вечера 22 апреля. По словам очевидцев, автомобиль Ford на скорости врезался в столб.
«Упал фонарь освещения, также автомобиль снес дорожный знак. Без жертв, человек, который на фото стоит около полиции, сидел на месте пассажира, сам водитель, как говорят, скрылся с места ДТП», - рассказал автор поста в группе соцсети «ВКонтакте».
Свидетели происшествия утверждают, что водитель иномарки вел себя на дороге неадекватно. Официальной информации о ДТП пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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