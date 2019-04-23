В Грабово водитель на иномарке влетел в столб - соцсети

Пользователи в Сети сообщили об аварии в селе Грабово Пензенской области.

ДТП произошло около пяти часов вечера 22 апреля. По словам очевидцев, автомобиль Ford на скорости врезался в столб.

«Упал фонарь освещения, также автомобиль снес дорожный знак. Без жертв, человек, который на фото стоит около полиции, сидел на месте пассажира, сам водитель, как говорят, скрылся с места ДТП», - рассказал автор поста в группе соцсети «ВКонтакте».

Свидетели происшествия утверждают, что водитель иномарки вел себя на дороге неадекватно. Официальной информации о ДТП пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».