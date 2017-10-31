31 октября 2017, 19:06Общество В Грабово внедрили проект «Бережливое производство» В Пензенской области вплотную приступили к реализации проекта «Бережливое производство». Систему «Работа без потерь» уже внедрили на нескольких предприятиях области. На заводе по производству автоцистерн и топливозаправщиков, расположенном в рабочем поселке Грабово, программа уже дала первые результаты: увеличился ассортимент выпускаемой продукции и сократились издержки. Работу предприятия оценил губернатор.

Резка листового металла, сварка, шлифовка и покраска на крупнейшем предприятии по производству спецтехники в рабочем поселке Грабово Бессоновского района - эти операции выполняют ни один раз за день. Здесь собирают топливозаправщики, а также мазутовозы и нефтевозы. Не так давно на заводе начали внедрять систему «Бережливое производство» - концепцию управления предприятием, основанную на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь.

«Бережливое производство» связано, конечно, с себестоимостью и качеством продукции. И когда мы говорим о сертификации продукции на внешних рынках, часто одним из вопросов получения европейского сертификата является наличие системы менеджмента качества на промышленном предприятии. «Бережливое производство» и его внедрение на промышленном предприятии - важный элемент получения необходимой сертификации», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

В качестве основной задачи, которую ставит перед собой руководитель «бережливого» предприятия - создание процесса непрерывного устранения издержек, то есть отказ от любых действий, которые потребляют ресурсы, но не являются важными для конечного потребителя. Такая программа, к примеру, помогает избежать потери материала, улучшает качество работы сотрудников, а также повышает безопасность на предприятии. Работы велись с каждым звеном: специальные семинары проходили и мастера, и начальники цехов.

«Рекламация снижается, производительность и выручка растет. Это при застое экономики. Например, ежегодно выручка может быть увеличена на 20-40%», - рассказал генеральный директор ООО «Кайдзен Технолоджи Центр» Сергей Харитонов.

Обновленное производство в рабочем поселке Грабово посетил губернатор Пензенской области. Иван Белозерцев осмотрел заготовительные цеха, а также готовую спецтехнику для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов.

«Заметен шаг вперед и по экономическим показателям, объемам производства, заработной плате. Потому, что за два года деятельности предприятие стало осваивать новые рынки сбыта», - отметил глава региона.

Опыт реализации системы «Бережливое производство» на грабовском заводе стал ярким примером для других предприятий Пензенской области. Некоторые из них готовы внедрить программу до конца 2017 года.

Общество

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