24 апреля 2019, 17:06Общество

В Грабово торговали потенциально опасной рыбой

В селе Грабово Пензенской области во время проверки обнаружили продажу потенциально-опасной морской рыбы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора, на ярмарке выходного дня местная жительница торговала соленой морской рыбой без ветдокументов.

В результате торговлю приостановили, а нарушительнице назначили штраф – 500 рублей. Помимо этого, с ней провели профилактическую беседу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/photos/sardines-fish-plated-food-food-1489630/

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