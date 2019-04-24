В Грабово торговали потенциально опасной рыбой

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24 апреля 2019, 17:06Общество
В селе Грабово Пензенской области во время проверки обнаружили продажу потенциально-опасной морской рыбы.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора, на ярмарке выходного дня местная жительница торговала соленой морской рыбой без ветдокументов.
В результате торговлю приостановили, а нарушительнице назначили штраф – 500 рублей. Помимо этого, с ней провели профилактическую беседу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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