В Грабово торговали потенциально опасной рыбой

В селе Грабово Пензенской области во время проверки обнаружили продажу потенциально-опасной морской рыбы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора, на ярмарке выходного дня местная жительница торговала соленой морской рыбой без ветдокументов.

В результате торговлю приостановили, а нарушительнице назначили штраф – 500 рублей. Помимо этого, с ней провели профилактическую беседу, пишет ИА «Пенза-Пресс».