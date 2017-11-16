В Грабово сняли с продажи 15 кг рыбы сомнительного качества

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 ноября 2017, 12:39Общество
В селе Грабово Пензенской области сняли с реализации рыбу сомнительного качества.
Сотрудники Россельхознадзора провели рейд в селе Грабово.
«В ходе него участники выявили факты реализации 15 кг морской замороженной рыбы без сопроводительных ветдокументов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность», - сообщает отдел по связям с общественностью
управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
Продукцию сняли с реализации.
По этому факту возбудили дело об административном нарушении. Виновника оштрафовали на 500 рублей. С ним провели беседу о ветеринарно-санитарных правилах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 ноября 2017, 14:33В Пензе прошла военно-патриотическая акция «День призывника»
16 ноября 2017, 14:07Пензенские станки поставляют в Германию
16 ноября 2017, 13:35В Бессоновском районе произошла смертельная авария
16 ноября 2017, 13:05В Пензенской области будут развивать механизмы поддержки бизнеса
16 ноября 2017, 12:39В Грабово сняли с продажи 15 кг рыбы сомнительного качества
16 ноября 2017, 12:02В Казани Кувайцева наградили за развитие местного самоуправления
16 ноября 2017, 11:36В мэрии объяснили, почему не открывают Свердловский мост
16 ноября 2017, 11:06Пензенец пытался купить права у полицейского за 20 тыс руб