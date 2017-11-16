16 ноября 2017, 12:39Общество В Грабово сняли с продажи 15 кг рыбы сомнительного качества В селе Грабово Пензенской области сняли с реализации рыбу сомнительного качества.

Сотрудники Россельхознадзора провели рейд в селе Грабово.

«В ходе него участники выявили факты реализации 15 кг морской замороженной рыбы без сопроводительных ветдокументов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность», - сообщает отдел по связям с общественностью

управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Продукцию сняли с реализации.

По этому факту возбудили дело об административном нарушении. Виновника оштрафовали на 500 рублей. С ним провели беседу о ветеринарно-санитарных правилах, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

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