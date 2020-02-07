В Грабово пьяный дебошир сдавил шею полицейскому

07 февраля 2020, 13:33Криминал
В Бессоновском районе Пензенской области осудили 50-летнего мужчину, который применил насилие к полицейскому.
По данным следствия, утром 23 ноября пьяный житель Грабово пришел в магазин. Он требовал у продавца дать ему алкоголь в долг, при этом вел себя агрессивно. Сотрудники сообщили об этом в дежурную часть.
По вызову прибыл участковый, он доставил сельчанина в больницу, чтобы там он прошел медосвидетельствование.
«Мужчина, находясь в коридоре приемного покоя, начал громко кричать, выражаться нецензурной бранью. Участковый потребовал прекратить это. В ответ злоумышленник схватил полицейского за шею и начал сдавливать ее рукой. Упав в ходе борьбы на пол, мужчина продолжил сдавливать руками шею участкового», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
За данное преступление мужчине назначили наказание – 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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