14 августа 2019, 14:03Происшествия

В Грабово неизвестное авто сбило подростка

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.

По предварительным данным, 13 августа в 20.10 автомобиль сбил девушку и уехал. В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы. Ее доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка. Принимаются меры по установлению личности водителя и его задержанию», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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