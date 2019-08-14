В Грабово неизвестное авто сбило подростка

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14 августа 2019, 14:03Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария.
По предварительным данным, 13 августа в 20.10 автомобиль сбил девушку и уехал. В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы. Ее доставили в больницу.
«По данному факту проводится проверка. Принимаются меры по установлению личности водителя и его задержанию», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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