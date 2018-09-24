В Грабово «десятка» сбила пешехода

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24 сентября 2018, 17:37Происшествия
В селе Грабово Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.
Авария случилась напротив дома №133 по улице Совхозной. Автомобиль «ВАЗ-21102» под управлением 22-летнего водителя сбил 31-летнего мужчину. В результате пострадавшего доставили в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По факту дорожно-транспортного происшествия в настоящее время проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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