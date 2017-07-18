18 июля 2017, 19:23Общество В Пензе 10 партий выдвинули кандидатов на выборы в ЗакСобр До единого дня голосования в Пензенской области осталось менее восьми недель. Срок подачи документов для участия в выборах в областное Законодательное Собрание истек. В список вошли десять региональных отделений политических партий, шесть из которых - непарламентские. Теме предстоящих выборов был посвящен эфир программы «События и мнения» на радио «Эхо Пензы». Гостем Семена Вахштайна стал председатель областного избиркома Александр Синюков. Он отметил, что сейчас, согласно закону, отделения непарламентских партий приступили к сбору подписей в свою поддержку.

«Срок сбора подписей и представления документов заканчивается 26 июля в 18.00 по московскому времени. Нам их сдают, далее у избирательной комиссии - срок десять дней - по 5 августа - будем делать выборку подписей и после этого перейдем к регистрации», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Для того чтобы принять участие в выборах, отделениям каждой из шести региональных непарламентских партий предстоит собрать чуть более 6000 подписей. Сколько из них допустят до выборов, станет известно 7 августа. А уже 12 августа в электронных и печатных средствах массовой информации начнется предвыборная агитация.

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