В госпиталь ветеранов войн в Пензе закупили современное оборудование

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 июля 2019, 13:04Общество
В пензенский госпиталь ветеранов войн завезли новое оборудование на сумму более 5 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, условия для качественной жизни граждан пожилого возраста создаются в рамках нацпроекта «Демография».
«Основной контингент наших пациентов – это больные с тяжелыми, чаще всего неизлечимыми, хроническими прогрессирующими заболеваниями, которые требуют комплексного ухода. Эти люди нуждаются как в медицинской, так и социальной реабилитации», - отметила заместитель главврача, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Пензенской области Венера Золкорняева.
Новое оборудование позволит сделать жизнь пациентов более комфортной, а родственникам поможет облегчить уход за ними.
«Теперь на вооружении медперсонала физиотерапевтического отделения имеются аппараты, предназначенные для лечения у пациентов заболеваний сердца и сосудов, органов дыхания, органов пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата. Согласно функциональным характеристикам, данные устройства обладают противовоспалительным, обезболивающим действием, улучшают микроциркуляцию тканей», - сообщила Венера Золкорняева.
За семь месяцев 2019 года паллиативную помощь в госпитале ветеранов войн получили 2985 жителей региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 июля 2019, 19:16На спартакиаде в Пензе определили самых активных пенсионеров
31 июля 2019, 19:14В Пензенской области впервые напечатали череп на 3D-принтере
31 июля 2019, 19:09Покинувшие Лопатки и Чемодановку жители возвращаются домой
31 июля 2019, 19:02Пензенским инвалидам напомнили об услуге «Социальное такси»
31 июля 2019, 17:58Пензенские следователи просят помощи в поисках обвиняемого в убийстве
31 июля 2019, 17:39Пензенец снял на видео добрый поступок водителя
31 июля 2019, 17:08Пензенским учителям, которые устроятся в сельские школы, дадут по 1 млн руб
31 июля 2019, 16:38В Пензе хотят создать музеи отраслей экономики