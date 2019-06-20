В Госдуме в первом чтении приняли поправки о «дачной амнистии»

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки, разработанные фракцией «Единой России», в закон «О дачной амнистии», которыми предусматривается восстановление упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на жилую недвижимость сроком до 1 марта 2022 года. Документ принят единогласно.

«Речь идет об упрощенном порядке оформления той недвижимости, которую граждане используют не для бизнеса, а для потребительских нужд. Например, это дачи, сады, огороды, гаражи, приусадебные участки. По этому законопроекту предлагается оформить те права, которые уже существуют, которые существовали, возникали раньше», - пояснил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам депутата, положения «дачной амнистии», которые действовали до 1 марта 2019 года, позволили легализовать 13 млн объектов по всей стране.

«Конечно, не все успели это сделать. Мы считаем, что несколько миллионов граждан еще не оформлены. Мы предлагаем эту амнистию продлить до 1 марта 2022 года», - сказал парламентарий.