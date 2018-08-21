В Госдуме прошли парламентские слушания по вопросу пенсий

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22 августа 2018, 10:01Общество
В Госдуме прошли слушания по вопросу совершенствования пенсионного законодательства. Участники отметили, что изменения давно назрели.
Участниками мероприятия хотели стать 600 человек, в то время как в зале могут поместиться только 450.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул значимость обсуждаемого вопроса. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин напомнил, что ключевой предпосылкой для предлагаемых изменений является увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров с 2019 года на тысячу рублей в месяц, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Если мы повременим, то у нас не будет таких соотношений между входящими на рынок труда малочисленными когортами и теми, кто выходит на пенсию», - прокомментировал он.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин согласился с этой позицией.
«По сути, мы подошли к черте», — подчеркнул он.
По его мнению, хорошо было бы сделать темпы изменений более мягкими, продумать заранее сроки начала, но тогда надо было начинать это делать 10 лет назад.
Слушания продлились более четырех часов. Обсуждение вопроса продолжится в рамках деятельности рабочей группы, которую возглавит зампред Госдумы Ольга Тимофеева.
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