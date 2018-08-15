В Госдуме пройдут большие парламентские слушания по вопросу пенсий

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15 августа 2018, 12:05Общество
21 августа в Государственной Думе обсудят изменения параметров пенсионной системы во время больших парламентских слушаниях.
«Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению», — сказал спикер Вячеслав Володин.
Как сообщает пресс-служба Госдумы, предложение о проведении этих слушании поддержали руководители всех фракций.
В Пензенской области уже завершился сбор предложений граждан по вопросу грядущих изменений в пенсионной системе. За месяц поступило более 600 обращений, более половины из них – от женщин старше 50 лет.
Как отметили в пресс-службе палаты, жители региона были рады, что им есть, куда обратиться со своими проблемами и вопросами.
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