06 апреля 2017, 08:48Общество «Единая Россия» предложила партиям отбирать кандидатов открыто Секретарь Генсовета «Единой России», заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов предложил внести уточнение в 38 статью закона «Об основных гарантиях избирательных прав».

О призвал руководство всех думских фракций совместно проработать предложения, которые помогут защитить избирательные права граждан и усилят партии за счет привлечения сторонников к формированию списка кандидатов для участия в предварительном голосовании. Кроме того, эти предложения, по мнению Неверова, защитят партии от ситуаций, когда из-за «внутрипартийных дрязг» избиратели не могут проголосовать за ту партию, которую считают достойной представлять их интересы.

Сергей Неверов напомнил: ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз затронул тему выборов, прошедших в Рузском городском округе.

«До этого было заявлено об оказании давления на кандидатов, которые сняли свои кандидатуры с выборов. Вы знаете, что 7 из 11 представителей ЛДПР написали заявления, вышли из списка. В результате этого было отказано в регистрации всему списку. Вы, Вячеслав Викторович [Володин - председатель Госдумы], поручали провести заседание комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в котором примут участие и представители региона, и представители прокуратуры Московской области, и руководители территориальной и центральной избирательных комиссий, и средства массовой информации, и непосредственно те кандидаты, которые сняли свои кандидатуры и из этого списка вышли. Представители всех фракций пришли к выводу, что, к сожалению, это был внутрипартийный конфликт - нижестоящей организации с вышестоящей», - отметил он.

По словам политика, подобные ситуации встречались и в других партиях, но примеров не слишком много.

«Знаете, всегда возникает вопрос, был ли это сговор или чей-то злой умысел, либо это несогласие нижестоящей организации, либо личные амбиции каких-то кандидатов? Оценить порой сложно. Но для любой политической партии, конечно, самое главное – это участие в выборах. Это своего рода экзамен, и все партии к этому идут», - сказал парламентарий.

Он заметил, что в подобных обстоятельствах возникает вопрос: можно ли избежать таких ситуаций и предотвратить их?

«Наш ответ – с помощью понятной, прозрачной, открытой процедуры определения кандидатов и формирования списка кандидатов не в кулуарах. Человек, который прошел процедуру предварительного голосования, который призывал своих сторонников поддержать его, прилагал усилия к тому, чтобы оказаться в списках партии, провел, по сути, агитационную кампанию, вкладывался в эту кампанию, - такой человек уже замотивирован на дальнейшую работу. Он осознает свою моральную ответственность перед людьми», - пояснил зампредседателя Госдумы.

Такие кандидаты, добавил он, не уходят из списка.

«Поэтому мы выступаем с предложением ко всем политическим партиям проводить отбор своих кандидатов открыто, посредством предварительного голосования. А для того, чтобы обеспечить все партии равными возможностями в плане технического оснащения (урны, кабинки для голосования, места для проведения), необходимо обсудить предложения, которые будут регулировать эти вопросы. Несомненно, как проводить предварительное голосование, в какой форме, сам порядок его проведения – все это внутреннее дело каждой партии», - предложил Сергей Неверов.

Также он предложил рассмотреть возможность законодательно закрепить норму о том, что исключение из списка кандидатов возможно только в том случае, если человек лично подает соответствующее заявление в избирком.

Сергей Неверов конкретизировал, что следует внести уточнение в 38 статью закона «Об основных гарантиях избирательных прав».

«Дело в том, что там говорится о письменном заявлении, о снятии своей кандидатуры, а условие, что человек должен подать его лично, отсутствует. И если по определенному перечню причин кандидат не может этого сделать, это заявление должно быть нотариально заверено. В любом случае заявление о снятии должно отражать добровольность принимаемого решения и его причину. Призываю вместе проанализировать законодательную базу в части отказов регистрации списка, если в нем остается хотя бы один кандидат, но, повторю, прошедший процедуру предварительного голосования», - пояснил он.

Кроме того, секретарь Генсовета «Единой России» обратил внимание на следующие нормы законодательства: списку кандидатов может быть отказано в регистрации, если число кандидатов, исключенных из списка кандидатов, будет превышено более чем на 25% от общего числа кандидатов в заверенном списке на выборах в Госдуму и на 50% от общего числа кандидатов в заверенном списке кандидатов на выборах в парламенты регионов и органы местного самоуправления.

«Несомненно, здесь будет необходимо проработать и учесть такой фактор, как количество территориальных групп, порядок передачи вакантных мандатов. Все эти изменения должны рассматриваться нами исключительно в комплексе как взаимосвязанные, неотделимые друг от друга и вытекающие друг из друга.

Но давайте будем честными. Исключат ли все предлагаемые меры повторение ситуации, которая случилась в Рузе? Нет. Даже оставшийся один в списке человек, в дальнейшем ставший депутатом, по каким-то причинам может сдать полученный мандат. Например, депутат от ЛДПР законодательного собрания Амурской области Сергей Абрамов сложил полномочия у себя в региональном парламенте. Тут все понятно, мандат перейдет другому кандидату по списку. А если это был один человек? Кому тогда перейдет это мандат? Партия больше не представлена никаким списком?

Поэтому, коллеги, мы призываем руководство всех фракций к совместной работе над этими предложениями, которые направлены не только на защиту избирательных прав наших граждан, на усиление политической партии путем привлечения своих сторонников к формированию списка, но и на защиту от ситуации, когда в ходе внутрипартийных дрязг избиратели лишены возможности отдать свой голос за ту политическую партию, которую они считают достойной представлять их интересы. Если вы готовы к этому, «Единая Россия» открыта для совместной работы», - резюмировал Сергей Неверов.

Общество

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/4/5/neverov-prizval-politicheskie-partii-provodit-otbor-kandidatov-posredstvom-predvaritelnogo-golosovaniya/