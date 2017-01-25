В Госдуме предлагают штрафовать за агрессию к медперсоналу

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25 января 2017, 12:31Лента новостей
Под арест за угрозы врачу. В случае принятия законопроекта, внесенного в Госдуму, медработники будут защищены от хулиганов. Любая угроза здоровью или жизни врача станет поводом для возбуждения административного дела.
За хамство в отношении медперсонала предполагается штрафовать на сумму от 1000 до 2500 рублей.
Кроме того, особенно агрессивные родственники пациентов могут попасть за решетку на 15 суток.
О недостаточности существующих мер защиты медработников заговорили после участившихся случаев нападения на медиков. Напомним, ранее Минздрав России за покушение на жизнь врачей предложил наказывать сроком вплоть до пожизненного.
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