В Госавтоинспекции рассказали об аварии у Бауманского моста

В Пензе на улице Баумана произошло ДТП с участием пешехода. Появилась официальная информация.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 28 ноября в шесть часов вечера напротив дома №30. Микроавтобус «РУТА-20» сбил 26-летнего мужчину. За рулем находился 37-летний водитель.

Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Напомним, об аварии в Сети сообщили горожане. По их словам, сбитый пешеход был пьян. Однако точное заключение, в каком он был состоянии, дадут специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».