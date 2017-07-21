В Городищенском районе злоумышленники сливали дизельное топливо

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21 июля 2017, 18:29Криминал
Сотрудники регионального управления МВД пресекли незаконную деятельность преступной группы, которая занималась хищением дизельного топлива на территории Городищенского района. При выезде на место, стражи порядка установили факт врезки в магистральный нефтепродуктопровод. При совместном участии оперативных и следственных подразделений удалось задержать четырех участников группы. В ее состав входили жители Пензенской и Брянской областей.
К осуществлению преступного замысла злоумышленники готовились несколько недель. Сделав врезку в топливопровод, они проложили трубу до ближайшего лесного массива. Там они, не привлекая лишнего внимания, наполняли дизельным топливом емкости. Также подозреваемые использовали рации - для оповещения подельников о появлении сотрудников охраны и возможных свидетелей преступления.
«В ходе следственно-оперативных мероприятий проведены обыски в жилище и других помещениях, принадлежащих членам преступной группы. Обнаружены и изъяты предметы, использовавшиеся при совершении преступления, средства связи, а также похищенное дизельное топливо, которое хранились в емкостях различного объема»,- сообщил старший следователь следственной части СУ УМВД России по Пензенской области Дамир Абдулин.
По факту кражи из нефтепродуктопровода возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время стражи порядка устанавливают точный объем похищенного дизельного топлива.
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