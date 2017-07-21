21 июля 2017, 18:29Криминал В Городищенском районе злоумышленники сливали дизельное топливо Сотрудники регионального управления МВД пресекли незаконную деятельность преступной группы, которая занималась хищением дизельного топлива на территории Городищенского района. При выезде на место, стражи порядка установили факт врезки в магистральный нефтепродуктопровод. При совместном участии оперативных и следственных подразделений удалось задержать четырех участников группы. В ее состав входили жители Пензенской и Брянской областей.

К осуществлению преступного замысла злоумышленники готовились несколько недель. Сделав врезку в топливопровод, они проложили трубу до ближайшего лесного массива. Там они, не привлекая лишнего внимания, наполняли дизельным топливом емкости. Также подозреваемые использовали рации - для оповещения подельников о появлении сотрудников охраны и возможных свидетелей преступления.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий проведены обыски в жилище и других помещениях, принадлежащих членам преступной группы. Обнаружены и изъяты предметы, использовавшиеся при совершении преступления, средства связи, а также похищенное дизельное топливо, которое хранились в емкостях различного объема»,- сообщил старший следователь следственной части СУ УМВД России по Пензенской области Дамир Абдулин.

По факту кражи из нефтепродуктопровода возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время стражи порядка устанавливают точный объем похищенного дизельного топлива.

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