В Городищенском районе в строящемся ФАПе нашли нарушения

В районах Пензенской области может затянуться строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Виной всему - поставщик конструкций. При монтаже оказалось, что возведенное здание далеко от того, которое описано в техническом задании. Яркий пример - ФАП в селе Александровка Городищенского района.

Независимые эксперты обнаружили при строительстве ряд нарушений. При этом сроки поджимают. По плану, до 10 сентября должны возвести 12 модульных пунктов в девяти районах области. Решение проблемы искали в правительстве области на совещании с главами районов в режиме видеоконференцсвязи.

Саратовская компания не оправдала надежды. Модульное здание ФАПа, которое изготовили, доставили и возвели строители из соседнего региона, оказалось далеко от того, которое рассчитывали увидеть специалисты областного минздрава. Несоответствия выявили 30 августа при проведении приемки модульного здания в Городищенском районе. Об этом рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в рамках совещания в правительстве региона, которое состоялось в режиме видеоконференции.

«При монтаже первого модульного здания в селе Александровка Городищенского района выявлены многочисленные нарушения в виде его несоответствия техническому заданию, предусмотренному контрактом», - рассказал он.

Саратовская компания выиграла похожие тендеры в шести субъектах страны. Пензенский минздрав заключил контракт на поставку и монтаж 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Их были должны возвести до 10 сентября. Теперь этот срок - под большим вопросом. Поставщику направили претензии об устранении выявленных замечаний. Тем временем появления пунктов первичной медико-санитарной помощи ожидают в Никольском, Мокшанском, Башмаковском, Иссинском, Земетчинском, Камешкирском, Городищенском, Лунинском и Бессоновском районах.

«Местный ФАП находится в крайне неудовлетворительном состоянии и жителям приходится добираться до рабочего поселка Исса, чтобы им была оказана медицинская помощь», - сказал глава администрации Иссинского района Николай Аргаткин.

В таких случаях губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал разрывать контракты с недобросовестными поставщиками и делать акцент на работу с местными строительными компаниями. С ними проще взаимодействовать, и возникшие по ходу проблемы можно решать оперативнее.

«У нас есть строительные организации, которые могут этим заняться, и хорошие сборно-щитовые. Можно в один кирпич обложить, чтобы тепло было. Есть возможность за 2 миллиона 100 тысяч рублей построить кирпичный ФАП размером 50 квадратных метров», - отметил глава региона.



Кроме того, в дополнение к региональному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» дополнительно выделено больше миллиона рублей на завершение строительства ФАПа в селе Мансуровка Неверкинского района. Его сдадут в декабре 2019 года, а в рамках целевой программы минсельхоза на условиях софинансирования федерального и регионального бюджетов строят врачебную амбулаторию в селе Верхняя Елюзань Городищенского района. Срок сдачи - 1 октября. На этих объектах работы идут в соответствии с графиком.

На данный момент капремонт за счет средств области проводится в 21 учреждении здравоохранения. На эти цели направлено порядка 240 миллионов рублей.