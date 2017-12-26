26 декабря 2017, 19:58Происшествия В Городищенском районе в результате ДТП погиб парень В Пензенской области произошло смертельное ДТП. Погиб молодой человек.

Авария случилась около шести часов вечера в Городищенском районе. На 719-ом километре трассы М5 «Урал» столкнулись автомобиль «ВАЗ 21099», водителем которого был погибший, и «Вольво» с полуприцепом. Водитель фуры, мужчина 1965 года рождения, не пострадал, а владелец отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

«Уважаемые водители, при управлении транспортным средством строго соблюдайте требования правил дорожного движения, особенно при ухудшении погодных условий. Выбирайте безопасную скорость движения, будьте предельно внимательны и осторожны при проезде у пешеходных переходов и перекрестков, не подвергайте себя и других участников движения опасности», - сказал заместитель начальника ГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Происшествия

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