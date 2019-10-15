В Городищенском районе в огне погиб мужчина

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15 октября 2019, 12:34Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области ночью 15 октября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительным данным, в 3:24 вспыхнул дом на улице Садовой в селе Дигилевка. Пламя полностью уничтожило жилище площадью 50 квадратных метров и надворные постройки.
Тушили полыхающее строение пять человек с помощью двух спецмашин. Когда пожар ликвидировали, специалисты обнаружили в доме тело 79-летнего мужчины.
«По факту возгорания проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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