В Городищенском районе в огне погиб мужчина

В Городищенском районе Пензенской области ночью 15 октября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, в 3:24 вспыхнул дом на улице Садовой в селе Дигилевка. Пламя полностью уничтожило жилище площадью 50 квадратных метров и надворные постройки.

Тушили полыхающее строение пять человек с помощью двух спецмашин. Когда пожар ликвидировали, специалисты обнаружили в доме тело 79-летнего мужчины.

«По факту возгорания проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».