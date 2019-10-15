15 октября 2019, 12:34Происшествия

В Городищенском районе в огне погиб мужчина

В Городищенском районе Пензенской области ночью 15 октября произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, в 3:24 вспыхнул дом на улице Садовой в селе Дигилевка. Пламя полностью уничтожило жилище площадью 50 квадратных метров и надворные постройки.

Тушили полыхающее строение пять человек с помощью двух спецмашин. Когда пожар ликвидировали, специалисты обнаружили в доме тело 79-летнего мужчины.

«По факту возгорания проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Пензенской области

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