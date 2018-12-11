В Городищенском районе в ДТП пострадали две женщины

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11 декабря 2018, 17:58Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария случилась 10 декабря в половине четвертого часа дня. На третьем километре дороги «Сурск-ст.Асеевская-Мордовский Ишим» столкнулись Ford Focus, за рулем которого был 25-летний водитель, и Lada Largus под управлением 45-летнего мужчины.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 54-летняя пассажирка иномарки, ее пришлось госпитализировать. Также пострадала 71-летняя женщина, находившаяся в салоне второго автомобиля. Врачи осмотрели ее на месте и отпустили.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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