В Городищенском районе в ДТП пострадал ребенок

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 17 марта в 17.20 на трассе М-5 «Урал». Столкнулись автомобили «ВАЗ-2121», за рулем которого находилась 36-летняя женщина, и Mercedes-Benz, водителем которого был 61-летний мужчина.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир отечественного авто. Мальчика с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».