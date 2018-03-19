В Городищенском районе в ДТП пострадал ребенок

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 марта 2018, 14:36Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 17 марта в 17.20 на трассе М-5 «Урал». Столкнулись автомобили «ВАЗ-2121», за рулем которого находилась 36-летняя женщина, и Mercedes-Benz, водителем которого был 61-летний мужчина.
В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир отечественного авто. Мальчика с травмами доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 марта 2018, 17:08В Пензе прокомментировали сообщение о разрушающейся колонне драмтеатра
19 марта 2018, 16:38На Окружной иномарка врезалась в фонарный столб, есть пострадавший
19 марта 2018, 16:07В Пензе назвали причины недопоступления средств от аренды земель
19 марта 2018, 15:37Пензенцы заняли второе место на первенстве России по теннису
19 марта 2018, 15:06В Пензе появится Сквер машиностроителей
19 марта 2018, 14:36В Городищенском районе в ДТП пострадал ребенок
19 марта 2018, 14:06Пензячка отсудила у виновника смертельного ДТП более 140 тыс руб
19 марта 2018, 13:36В Пензе на машину под тяжестью снега обрушился навес