27 декабря 2017, 12:07Происшествия В Городищенском районе в ДТП пострадал мужчина В Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на четвертом километре дороги «Городище-Никольск». Столкнулись «УАЗ-3909», которым управлял 56-летний мужчина, и «Фольксваген Тигуан», за рулем которого находился 55-летний водитель.

В результате происшествия пострадал водитель иномарки, его с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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