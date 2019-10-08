В Городищенском районе в ДТП погиб мужчина

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08 октября 2019, 19:47Происшествия
27-летний мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на третьем километре автодороги «Городище-село Архангельское».
По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, в результате машину выбросило в кювет, где она врезалась в дерево. При ударе мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Причины и условия аварии станут известны после комплексной проверки.
«Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями, выбирать скорость не только исходя из существующих ограничений, а руководствоваться погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникшей опасности принять меры и остановить транспортное средство», - сказал начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
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