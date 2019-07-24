В Городищенском районе в ДТП погиб мужчина

В Городищенском районе Пензенской области произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, ДТП случилось в семь часов вечера на третьем километре автодороги «Чаадаевка-Кузнецк-12».

Водитель автомобиля «ГАЗель» 1982 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. Затем машина наехала на дерево и опрокинулась на бок.

«В результате происшествия, водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажир автомобиля, мужчина 1980 года рождения, доставлен в медицинское учреждение», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Елена Юдичева.



По данному факту проводится проверка. Сотрудники Управления ГИБДД еще раз напоминают водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и учитывать состояние дороги.