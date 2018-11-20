В Городищенском районе в аварии погибла пенсионерка

По предварительным данным, 19 ноября в 17.00 в селе Средняя Елюзань на улице Вахитова автомобиль «ВАЗ-21701», водителем которого был 40-летний мужчина, сбил 76-летнюю пенсионерку.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадавшую повезли в больницу, но она скончалась в машине скорой помощи. Причины ее смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».