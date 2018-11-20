В Городищенском районе в аварии погибла пенсионерка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 ноября 2018, 15:34Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.
По предварительным данным, 19 ноября в 17.00 в селе Средняя Елюзань на улице Вахитова автомобиль «ВАЗ-21701», водителем которого был 40-летний мужчина, сбил 76-летнюю пенсионерку.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадавшую повезли в больницу, но она скончалась в машине скорой помощи. Причины ее смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 ноября 2018, 19:54Счетная палата РФ проверит, как в Пензенской области используют дотации
20 ноября 2018, 19:52Сотрудники СКР посетили кузнецкий дом ребенка
20 ноября 2018, 19:49Пензенские рыбаки вышли на неокрепший лед
20 ноября 2018, 19:47В Пензе прошла акция «Мой Лермонтов»
20 ноября 2018, 19:44«Цветочная симфония» презентует в Пензе новый проект
20 ноября 2018, 19:42Объем доходов Пензенской области в 2019 году превысит 50 мрлд руб
20 ноября 2018, 19:37Пензенские студенты приняли участие в конкурсе против наркотиков
20 ноября 2018, 19:33«Телесемь» поддержал участниц «Мисс мира-2018» в ПГУ