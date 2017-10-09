В Городищенском районе в аварии погиб мужчина

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09 октября 2017, 17:04Происшествия
47-летний водитель иномарки погиб в ДТП на 647-м километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области.
Среди других пострадавших – 32-летняя пассажирка «Фольксваген Вента», она доставлена в больницу. По факту аварии проходит проверка.
Напомним, авария произошла 7 октября. В Городищенском районе столкнулись «Фольксваген Вента» и автомобиль «МАН-19.422». За рулем фуры находился 51-летний мужчина. Он не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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