10 октября 2018, 12:30Общество

В Городищенском районе устроили незаконную охоту на бобра

В Городищенском районе Пензенской области мужчина незаконно охотился на бобра.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, в Городищенском районе сотрудники охотоуправления во время рейда обнаружили мужчину, который убил бобра.

Вред, причиненный охотничьим ресурсам, составил от 18 тысяч до 30 тысяч рублей в зависимости от пола животного.

Нарушителю грозит штраф – до четырех тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-3160460/

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