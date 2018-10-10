В Городищенском районе устроили незаконную охоту на бобра

В Городищенском районе Пензенской области мужчина незаконно охотился на бобра.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, в Городищенском районе сотрудники охотоуправления во время рейда обнаружили мужчину, который убил бобра.

Вред, причиненный охотничьим ресурсам, составил от 18 тысяч до 30 тысяч рублей в зависимости от пола животного.

Нарушителю грозит штраф – до четырех тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».