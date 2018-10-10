В Городищенском районе устроили незаконную охоту на бобра

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10 октября 2018, 12:30Общество
В Городищенском районе Пензенской области мужчина незаконно охотился на бобра.
Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, в Городищенском районе сотрудники охотоуправления во время рейда обнаружили мужчину, который убил бобра.
Вред, причиненный охотничьим ресурсам, составил от 18 тысяч до 30 тысяч рублей в зависимости от пола животного.
Нарушителю грозит штраф – до четырех тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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