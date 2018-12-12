В Городищенском районе столкнулись две легковушки

По предварительным данным, в 8.06 на 678 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и SsangYong Actyon. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».