В Городищенском районе столкнулись две легковушки

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12 декабря 2018, 15:04Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области утром 12 декабря произошло ДТП.
По предварительным данным, в 8.06 на 678 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и SsangYong Actyon. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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