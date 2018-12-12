12 декабря 2018, 15:04Происшествия

В Городищенском районе столкнулись две легковушки

В Городищенском районе Пензенской области утром 12 декабря произошло ДТП.

По предварительным данным, в 8.06 на 678 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и SsangYong Actyon. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7769719/

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