В Городищенском районе сгорела баня

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28 сентября 2018, 15:04Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошел пожар.
По предварительным данным, 27 сентября в 19.20 в селе Средняя Елюзань на улице Мусы Джалиева вспыхнула баня. Огонь полностью уничтожил строение. О наличии пострадавших в пресс-службе областного управления МЧС не сообщили.
Тушили полыхающую постройку два человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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