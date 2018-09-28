В Городищенском районе сгорела баня

По предварительным данным, 27 сентября в 19.20 в селе Средняя Елюзань на улице Мусы Джалиева вспыхнула баня. Огонь полностью уничтожил строение. О наличии пострадавших в пресс-службе областного управления МЧС не сообщили.

Тушили полыхающую постройку два человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».