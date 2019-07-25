В Городищенском районе разбился водитель грузовика

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 июля 2019, 12:34Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошла смертельная авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, 24 июля в 7.00 на третьем километре дороги «Чаадаевка-Кузнецк-12» грузовик ГАЗ-3302, которым управлял 37-летний мужчина, съехал в кювет, опрокинулся, а затем врезался в дерево.
В результате аварии от полученных травм водитель погиб. Также в ДТП пострадал 39-летний мужчина. В пресс-службе уточнили, что его доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 июля 2019, 13:04Белозерцев: Необходимо усилить контроль за ходом капремонта школ и детсадов
25 июля 2019, 12:34В Городищенском районе разбился водитель грузовика
25 июля 2019, 12:03Из-за торчащего люка машина врезалась в ворота – пензенец
25 июля 2019, 11:33В мэрии Пензы рассказали, куда исчезли светодиодные полоски «зебры» на ул. Московской...
25 июля 2019, 11:02Лишилась возможности ходить. Пензенцы спасают породистую кошечку
25 июля 2019, 10:32Погорельцам с ул. Галетной предоставили жилье в маневренном фонде
25 июля 2019, 10:01Белозерцев поздравил сотрудников следственных органов с праздником
25 июля 2019, 09:31В Пензе легковушка протаранила жилой дом