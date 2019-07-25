В Городищенском районе разбился водитель грузовика

По предварительным данным, 24 июля в 7.00 на третьем километре дороги «Чаадаевка-Кузнецк-12» грузовик ГАЗ-3302, которым управлял 37-летний мужчина, съехал в кювет, опрокинулся, а затем врезался в дерево.

В результате аварии от полученных травм водитель погиб. Также в ДТП пострадал 39-летний мужчина. В пресс-службе уточнили, что его доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».