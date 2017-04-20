20 апреля 2017, 19:08Криминал В Городищенском районе работникам швейного производства не платили зарплату Сразу двух работодателей из Пензенской области привлекли к уголовной ответственности. По инициативе прокуратуры Городищенского района в организациях провели проверку соблюдения законодательства об оплате труда.

Выяснилось, что на швейном производстве «Галактика 58» сотрудники не получали зарплату на протяжении трех месяцев. Генеральный директор в общей сложности не выплатила рабочим около 200 тысяч рублей.

«Руководителю назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу в настоящее время не вступил. Возбуждение уголовного дела в отношении работодателя инициировано прокурором Городищенского района», - сообщил и.о. старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Сергей Гончаров.

Уголовное преследование генерального директора еще одного предприятия «Транс-Авто» закончено. Он на протяжении полугода не полностью выплачивал заработанную плату. Суд приговорил руководителя к штрафу почти в 50 тысяч рублей.

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